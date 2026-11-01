Застосунок "Тривога" зламаний
Застосунок для сповіщення про повітряну тривогу зламаний. У ньому вперше з'явилось повідомлення про нібито ядерну загрозу.
Застосунок Тривога зламаний. Про це повідомив Сергій Стерненко.
Що відомо про збій?
Близько 22:55 застосунок "Тривога" був зламаний. Водночас у мережі повідомляли про нібито радіаційну та хімічну загрозу у Києві, а також про можливі вуличні бої. Насправді загрози немає.
Увага Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає,
– написали у Повітряних силах.
Збій у роботі застосунку / скриншот 24 Каналу
Нагадаємо, що з появою штучного інтелекту кіберпростір охопила хвиля нападів. За перші 6 місяців 2026 року Україна піднялася на третю сходинку у світі за частотою ворожих кіберзагроз. Більше атак зазнали лише Сполучені Штати Америки та Ізраїль.