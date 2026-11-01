Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Застосунок "Тривога" зламаний
1 листопада, 22:52
1
Оновлено - 23:14, 1 листопада

Застосунок "Тривога" зламаний

Данило Жоров

Застосунок для сповіщення про повітряну тривогу зламаний. У ньому вперше з'явилось повідомлення про нібито ядерну загрозу.

Застосунок Тривога зламаний. Про це повідомив Сергій Стерненко.

Що відомо про збій?

Близько 22:55 застосунок "Тривога" був зламаний. Водночас у мережі повідомляли про нібито радіаційну та хімічну загрозу у Києві, а також про можливі вуличні бої. Насправді загрози немає.

Увага Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає, 
написали у Повітряних силах. 

Збій у роботі застосунку / скриншот 24 Каналу

Нагадаємо, що з появою штучного інтелекту кіберпростір охопила хвиля нападів. За перші 6 місяців 2026 року Україна піднялася на третю сходинку у світі за частотою ворожих кіберзагроз. Більше атак зазнали лише Сполучені Штати Америки та Ізраїль. 

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Повітряна тривога Новини Києва Російські диверсії