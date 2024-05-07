В ОЗХЗ зробили обурливу заяву про використання хімзброї у війні в Україні
Джерело:ОЗХЗ
Організація із заборони хімічної зброї не побачила підтверджень застосування хімзброї на війні в Україні. Там дані про її можливе застосування в Україні назвали "недостатньо обґрунтованими".
Попри те, що в ОЗХЗ заявили, що інформація про можливе застосування отруйних речовин в Україні є недостатньо обґрунтованою, водночас зазначили, що "ситуація залишається тривожною". Про це йдеться у коментарі організації від 7 травня.
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Що заявили в ОЗХЗ
Секретаріат Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відстежує ситуацію на території України від початку війни в лютому 2022 року у зв'язку з обвинуваченнями у використанні токсичних хімікатів як зброї.
І Росія, і Україна звинуватили одна одну та повідомили Організацію про можливе застосування хімічної зброї. Все офіційне листування держав-учасниць за такими твердженнями та звинуваченнями було розміщено на загальнодоступному вебсайті ОЗХЗ та регулярно оновлюється. Інформація, надана до цього часу Організації обома сторонами, а також інформація, що доступна Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою,
– йдеться у повідомленні.
Водночас в організації запевнили, що ситуація залишається нестабільною і вкрай тривожною щодо можливого відновлення використання токсичних хімікатів як зброї.
Там додали, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під контролем організації, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".
"Для проведення будь-яких заходів, пов'язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявляють в установі.
В ОЗХЗ наголосили, що "продовжують стежити за ситуацією" і підтримують зв’язок із зацікавленими державами-учасницями.
Що говорили в США щодо використання Росією забороненої хімічної зброї проти ЗСУ: коротко
- Держдеп США офіційно заявив, що Росія використовує заборонену хімічну зброю на фронті й такі випадки не поодинокі.
- Зокрема, російські військові використовують хімічну речовину хлорпікрин.
- Як заявляють у зовнішньополітичному відомстві США, російські військові також використовують хімічні засоби для придушення заворушень. Такії дії порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї.