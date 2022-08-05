Він все одно помре, – військовий експерт припустив, чи путін таки застосує ядерну зброю

владімір путін неодноразово заявляв, нібито росія не загрожує світу ядерною зброєю, але готова її застосувати у разі "загрози суверенітету". Деякі фахівці припускають, що кремлівський диктатор може наважитись на такий крок.

А застосування ядерної зброї може стати останнім аргументом путіна. Про це в ефірі 24 каналу сказав Петро Черник – військовий експерт.

Увага Після публічних відмов від ядерної війни путін мав би визнати власну поразку, – Піонтковський

Можливість застосування ядерної зброї неймовірно висока,

– вважає Черник.

Однак це рішення приймає не лише путін, це довгий захищений ланцюжок прийняття рішень.

"Чи це можливо – я більше схильний до того, що так, ніж ні", – додав фахівець.

І пояснив, коли путін програє у цій війні, він не залишиться в живих при жодних обставинах.

"Якщо ці люди дійдуть до висновку, що їх чекає фізичний кінець, або тюрма, трибунал як військових злочинців, то від них можна чекати чого завгодно", – додав він.

Ситуація дуже серйозна

Експерт пригадав, що існує така інтелектуальна концепція як "годинник судного дня". Її запровадили, коли винайшли ракетно-ядерне озброєння ще всередині 50-х років.

Годинник показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи (час до півночі). Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії.

До початку повномасштабної війни, яку росія розпочала проти України, годинник показував 60 секунд до катастрофи.

"Останнім часом нові дані не відважуються оприлюднювати, тож я припускаю, що ситуація дуже серйозна", – сказав Черник.

Черник не виключає, що путін застосує ядерну зброю: дивіться відео

Додамо, генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає, що світ зараз перебуває буквально за один крок до ядерного знищення. Він вважає, що такої небезпеки на Землі ще не було з часів холодної війни.

Натомість публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу сказав, що загроза ядерного удару по Україні малоймовірна. І на це є три причини.