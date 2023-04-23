Генштаб Росії усе чудово розуміє, – генерал Годжес про можливе використання Росією ядерки

Колишній військовий США Бен Годжес оцінив ризики натискання Путіним на червону кнопку. За його словами, у Кремлі усвідомлюють ризики та шкоду, яку може завдати "небезпечний атом".

Бен Годжес – це генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армією США в Європі. Він заявив, що дуже малоімовірно, що кремлівський карлик ухвалить рішення про запуск ядерних ракет по Україні.

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"Вони її не застосують"

Власне, Годжес погодився, що Путін вдається до ядерного шантажу та риторики, аби насамперед налякати партнерів України. Разом з тим це має мінімальний вплив, за його словами, на українців.

Зокрема, колишній військовий наголосив на тому, що спротив України не зупинить застосування Росією ядерки. І це, вочевидь, прекрасно усвідомлює керівництво ворожої держави.

І тоді російський Генштаб мав би задуматися: "А що далі? Ми використали ядерну зброю, а Україна все так само тримає оборону". І, звісно ж, наслідки від такого застосування – рішення, які ухвалять США та інші проти Росії – будуть дуже значними. Саме тому я не вважаю, що Росія вдасться до застосування ядерної зброї,

– сказав Годжес.

Окрім того, він констатував, що окупанти свідомі того, що нуклеарна зброя "ефективна, коли ти її не використовуєш, а лише коли ти про неї говориш; водночас щойно ти її використовуєш – одразу програєш".

Нереальними мені видаються те, що Росія змінить світову історію, підпорядкує собі міжнародні правила та закони, буде не поважати різного роду домовленості. Весь цей набір фактів про неможливість та недоцільність використання ядерної зброї дозволяють мені підсумувати, що вони її не застосують,

– зазначив військовий.

Росії скоро кінець

Згадаємо наостанок нещодавню заяву головнокомандувача Сил оборони Естонії генерала Мартін Херем. Він вважає, що зовсім скоро Росія розпадеться на багато маленьких держав і тоді настане мир, а Україна – переможе.