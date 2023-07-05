Чи застосує Росія ядерну зрою проти України: у ЗСУ оцінили загрозу

У Генштабі ЗСУ наразі не підтвердили інформацію, що до Білорусі начебто доставили першу партію ядерних зарядів. Щоб це реалізувати, потрібнен складний технологічний процес.

Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ – розповів, що аби зберігати ядерні боєприпаси на території Білорусі, для цього потрібно створити спеціальні умови. Зокрема, мовиться про розгортання цілої бази для обслуговування.

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Наявність ядерних зарядів на території Білорусі станом на липень 2023 року Громов оцінив як малоймовірну.

Наскільки реальною є загроза використання ядерної зброї проти України – важко сказати. Не треба забувати, що це – війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС,

– мовиться у повідомленні.

Що про ядерку у Білорусі казали у ГУР

Кирило Буданов – глава ГУР МО – заявляв, що у Білорусі наразі немає жодної боєголовки ядерної зброї. Водночас, за словами Буданова, підготовка до цього триває. Зокрема, готуються сховища.

Відомо, що Росія збирається перекидати у Білорусь ядерну зброю декількома етапами.