Застрягли діти в авто: у Канаді масові зсуви ґрунту через зливи – разючі кадри
Джерело:CBC
Зливи у Канаді призвели до зсуву ґрунту на деяких автомагістралях. Через це заблокувались траси, а у деяких регіонах почалась евакуація.
Через зсуви в горах застрягли понад 300 осіб, зокрема 50 дітей. Вони опинилися в пастці на автомобільній трасі в гірській місцевості поблизу містечка Агасіс.
До теми Через сильні зливи повінь накрила Боснію та Герцеговину: моторошні фото
Також проливні дощі викликали зсуви в провінції під назвою Британська Колумбія.
Людей рятують гелікоптерами
У Канаді триває рятувальна операція із залученням гелікоптерів Збройних сил. За попередньою інформацією, на ділянці автотраси можуть бути до 100 машин.Зауважте! Зсуви перекрили рух на одній із ділянок автотраси в районі міста Агассіс, яке розташоване в 97 кілометрах на схід від Ванкувера. Рятувальникам вдалося вивезти 14 осіб. Кілька з них доставили в лікарню. Про жертв інформації немає.
У Британській Колумбії вже випало 230 міліметрів опадів у вигляді дощу. Це становить майже місячну норму. За даними синоптиків, може випасти ще до 300 міліметрів опадів.
Наслідки масових злив у Канаді / Фото CBC
Евакуація цілого міста
У зв'язку з цим у регіоні фіксують масові підтоплення. Деякі мешканці покинули свої будинки. Наприклад, влада міста Меріт зобов'язала всіх містян негайно евакуюватися.
Рівень води у річці Меріта піднявся на високий рівень. Вода затопила 2 мости й відрізала доступ до 3 моста.
Вода на невизначений термін вивела з ладу місцеву водоочисну станцію. Є ризик витоку стічних вод та нараження людей на особисту небезпеку,
– наголосили у мерії міста Меріт.
Цікаво, що Меріт, де проживає майже 7 тисяч людей, потерпав улітку 2021 року від аномальної спеки та масштабних лісових пожеж.
Стихійні лиха у світі: останні новини
- На півдні Ірану трапились 2 потужні землетруси з магнітудою 6,3 і 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Унаслідок лиха загинули та постраждали люди.
- На Нью-Йорк обрушилися вітри і град. Стихія пошкодила будинки та повалила дерева. повідомлень про травми серед людей не було.
- Південь Індії накрили проливні дощі. Загинули щонайменше 14 людей. Водночас кілька районів штату перебувають у стані підвищеної готовності до інтенсивних опадів.