До Києва прибув заступник держсекретаря США Блінкена

Адміністрація Байдена намагається до завершення своєї каденції максимально використати час для допомоги Україні. У столицю повернуся заступник держсекретаря США Блінкена.

До Києва повернувся заступник держсекретаря США Річард Верма, передає 24 Канал із посиланням на американське посольство в Україні.

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Важливий гість

Річар Верма є виконувачем обов'язків спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Економічне відновлення України відкриває двері для інвестицій американського бізнесу в майбутнє України та партнерство в обороні, технологіях й інших сферах, що принесе користь обом нашим країнам,

– йдеться у повідомленні посольства.

До слова, на зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація Байдена упродовж наступних місяців посилить підтримку України. Також він наголосив, що Альянс забезпечить ЗСУ можливостями вести бойові дії у 2025 році.

Нагадаємо, що Трамп обрав майбутнього держсекретаря. Ним став Марк Рубіо. Він підтримує позицію новообраного президента щодо забезпечення в Україні "миру через силу". Він був серед перших, хто пропонував відімкнути Росію від системи платежів SWIFT за незаконну анексію Криму, закликав накласти на Путіна персональні санкції вже в 2022-му та був ініціатором розширення санкційних списків проти росіян.