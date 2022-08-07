Розстріляли з пістолета, – Хлань розповів деталі про смерть гауляйтера Нової Каховки

Поранений так званий заступник голови окупаційної адміністрації Віталій Гура помер під час того, як його намагалися вивезти до Криму.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розкрив деталі про смерть гауляйтера Нової Каховки. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Його розстріляли з пістолета. Вже й окупанти пишуть про "замах українських екстремістів",

– сказав Хлань.

А вже по дорозі в лікарю у тимчасово окупованому Криму, куди його терміново везли, гауляйтер відправився на масовий концерт Кобзона.

До речі, це вже другий колаборант із Нової Каховки туди відправився. Поліцейський, який працював з окупаційною владою й був заступником начальника поліції міста, став заступником гауляйтера Каховки. Він також поніс свою відповідальність від руху опору.

"Вони постійно кажуть, що кожен колаборант обов'язково буде відповідати. Кожного бачать та за кожним прийдуть. Доля всі колаборантів і зрадників буде саме такою", – передав "послання" Хлань.

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Партизани здійснили замах на Віталія Гура у Новій Каховці

На одного з гауляйтерів Нової Каховки 6 серпня здійснили замах.

ЗМІ окупантів повідомляли, що у гауляйтера могли стріляти з пістолета Макарова. А сам замах скоїли у його ж будинку.

До цього стало відомо, що гауляйтер Херсона Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі. Його вже вивезли до Москви.

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