Заступник генсека ООН відвідає Україну 6 – 7 квітня

До України приїде заступник генерального секретаря, координатор надзвичайної гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс. Обговорюватиме гуманітарні проблеми.

Гріффітс планує зустрітися з українською владою 6 – 7 квітня у Києві.

Важливо Росія перетворює право вето в Раді безпеки ООН на право смерті, – Зеленський

Я планую провести дискусії з вищим керівництвом українського уряду в Києві в четвер за тими ж темами та іншими, які вони безсумнівно представлять мені, а також, щоб на власні очі побачити гуманітарне реагування,

– сказав Гріффітс.

Візит заступника генсека ООН до Москви

Напередодні Гріффітс відвідав Москву, де обговорив:

можливості гуманітарного припинення вогню;

питання гуманітарних конвоїв;

безпечних коридорів.

Він запевнив, що в Росії пообіцяли вивчити його пропозиції. Але вийшов із зустрічі з чітким розумінням, що попереду ще довга дорога. "Перед нами дуже довга дорога, але її треба пройти, і ми пройдемо її", – наголосив Гріффітс.

Зеленський виступив в ООН

Нагадаємо, що Володимир Зеленський звернувся до Ради Безпеки ООН. Він розповів про звірства в Бучі та наголосив, що ці звірства чинить Росія – член Радбезу, – яку потрібно позбавити права вето. Зеленський наголосив, що Радбез, який створювався для безпеки, зараз її не пропонує. Тому слід негайно переформатувати системи ООН.

До теми – Виступ Володимира Зеленського перед Радою Безпеки ООН: дивіться відео