Заступник глави МВС Гогілашвілі має діючий російський паспорт, – ЗМІ

12 грудня 2021 , 16:13
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Джерело:

Центр журналістських розслідувань

У ЗМІ з'явилася інформація щодо подвійного громадянства заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі. У чиновника може бути діючий російський паспорт.

Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з цими даними, заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році.

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Гогілашвілі був помічником російського депутата

Журналісти з'ясували, що Олександр Гогілашвілі багато років працював у Росії. Зокрема був помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який агітував в окупованому Криму голосувати на псевдореферендумі.


Дані Гогілашвілі на сайті Фередальної податкової служби Росії / Скриншот

Російський паспорт скандальному чиновнику видали в Ленінському районі Ростова-на-Дону. За даними журналістів, україгнський паспорт Гогілашвілі отримав після 2010 року.

Фігурант справи про наркоторгівлю

Активіст Сергій Стерненко оприлюднив матеріали, з яких стає відомо, що заступник міністра МВС у 2019 році був фігурантом справи про наркоторгівлю – він нібито вживав метадон та був "покровителем" наркоторговців.

Також згідно з матеріалами Стерненка, Гогілашвілі отримав громадянство України у 2015 році після одруження.


Ще один доказ наявності в Гогілашвілі російського громадянства / Фото Сергія Стерненка

Що відомо про скандал з Гогілашвілі

  • Заступник міністра внустрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал з поліцейськими. Це сталося нібито через те, що правоохоронці зупигили його на пункті пропуску та попросили показати документи.
  • Гогілашвілі обурило прохання поліцейських, через що він вилаявся на них. Відео з інцидентом потрапило до мережі.
  • Після скандалу Гогілашвілі намагався вибачитися і пояснив свій вчинок "надмірною емоційністю".
  • Глава МВС Денис Монастирський заявив, що через інцидент відкрили дисциплінарне провадження і на час розслідування він рекомендуватиме уряду відсторонити свого заступника.
  • Президент України Володимир Зеленський наполягає на звільненні Гогілашвілі.
Автор: Іван Магуряк