Заступник глави МВС Гогілашвілі має діючий російський паспорт, – ЗМІ
Джерело:Центр журналістських розслідувань
У ЗМІ з'явилася інформація щодо подвійного громадянства заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі. У чиновника може бути діючий російський паспорт.
Журналісти-розслідувачі знайшли дані Гогілашвілі у Федеральній податковій службі Росії. Згідно з цими даними, заступник глави МВС отримав російський паспорт ще у 2003 році.
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Гогілашвілі був помічником російського депутата
Журналісти з'ясували, що Олександр Гогілашвілі багато років працював у Росії. Зокрема був помічником депутата Держдуми Миколи Валуєва, який агітував в окупованому Криму голосувати на псевдореферендумі.
Дані Гогілашвілі на сайті Фередальної податкової служби Росії / Скриншот
Російський паспорт скандальному чиновнику видали в Ленінському районі Ростова-на-Дону. За даними журналістів, україгнський паспорт Гогілашвілі отримав після 2010 року.
Фігурант справи про наркоторгівлю
Активіст Сергій Стерненко оприлюднив матеріали, з яких стає відомо, що заступник міністра МВС у 2019 році був фігурантом справи про наркоторгівлю – він нібито вживав метадон та був "покровителем" наркоторговців.
Також згідно з матеріалами Стерненка, Гогілашвілі отримав громадянство України у 2015 році після одруження.
Ще один доказ наявності в Гогілашвілі російського громадянства / Фото Сергія Стерненка
Що відомо про скандал з Гогілашвілі
- Заступник міністра внустрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив у скандал з поліцейськими. Це сталося нібито через те, що правоохоронці зупигили його на пункті пропуску та попросили показати документи.
- Гогілашвілі обурило прохання поліцейських, через що він вилаявся на них. Відео з інцидентом потрапило до мережі.
- Після скандалу Гогілашвілі намагався вибачитися і пояснив свій вчинок "надмірною емоційністю".
- Глава МВС Денис Монастирський заявив, що через інцидент відкрили дисциплінарне провадження і на час розслідування він рекомендуватиме уряду відсторонити свого заступника.
- Президент України Володимир Зеленський наполягає на звільненні Гогілашвілі.