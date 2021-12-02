Заступник глави МЗС Божок подав заяву про відставку
2 грудня 2021 , 11:47Читать новость на русском
Джерело:твітер Yehor Bozhok
Заступник глави МЗС Єгор Божок у четвер, 2 грудня, подав заяву про відставку. Політик наголосив, що наразі не розкриватиме причин свого рішення.
Божок наголосив, що розповість деталі, коли "прийде час". Політик подякував своїм колегам за роки роботи.
Зауважте Голова Верховного Суду Данішевська пішла у відставку
Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю,
– наголосив Божок.
Відсторонення Божка у 2020
- Ще влітку 2020 року Божка відсторонили від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ. Тоді це відбулося за проханням самого політика.
- Тоді Божок фігурував у справі про перевищення службових повноважень з боку 5-го Президента України Петра Порошенка.
- Мовилося про призначення скандального Сергія Семочка на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки у липні 2018 року. Тоді Божок очолював СЗР.
- ДБР заявило, що Порошенко начебто схилив Божка до незаконного рішення.
- Водночас Печерський районний суд Києва 21 січня 2021 року ухвалив рішення скасувати підозру Божку у кримінальній справі. Мовилося, що ця підозра – незаконна і безпідставна.
- Божок тоді заявив, що негайно повертається до дипломатичної діяльності.