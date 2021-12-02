Заступник глави МЗС Божок подав заяву про відставку

Заступник глави МЗС Єгор Божок у четвер, 2 грудня, подав заяву про відставку. Політик наголосив, що наразі не розкриватиме причин свого рішення.

Божок наголосив, що розповість деталі, коли "прийде час". Політик подякував своїм колегам за роки роботи.

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Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю,

– наголосив Божок.

Відсторонення Божка у 2020