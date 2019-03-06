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      Заступник держсекретаря США вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні у Києві

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      В Україну приїхав заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл.

      Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 каналу.

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      Перше, що зробив американець – вшанував пам'ять загиблих героїв Революції гідності.


      Девід Гейл поклав квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні

      Супроводжували його посол США в Україні Марі Йованович, працівники посольства й народний депутат України Світлана Заліщук.

      Говорили загалом про антикорупційну боротьбу. Про те, що останнім часом Україна має проблеми, зокрема в оборонній сфері. Зараз він (Девід Гейл – ред. 24 канал) якраз поїхав до міністра оборони,
      – розповіла Заліщук.

      Важливо говорити й про прозорий бюджет для оборонної сфери, який є стандартом НАТО й не дозволить розкрадати гроші, наголосила народна депутатка.

      Девід Гейл вже зустрівся з представниками громадянського суспільства, під час розмови він підкреслив важливість участі громадян у житті демократичної України.

      З офіційним візитом у Києві заступник державного секретаря США перебуватиме до 7 березня. 

      Напередодні посол США в Україні Марі Йованович заявила, що керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького необхідно замінити – задля цілісності антикорупційних інституцій.

      У відповідь той зазначив, що не дасть можливості обливати брудом САП, а заяви дипломата має коментувати МЗС України.

      Чому у США хочуть звільнення Холодницького? Усе через так звану акваріумну справу. У березні 2018 року у кабінеті керівника САП знайшли "жучок" для прослуховування, який заклали в акваріум. Прослуховувала Холодницького ГПУ на прохання НАБУ, яке відкрило провадження проти голови САП. НАБУ підозрювало, що Холодницький зливав інформацію фігурантам кримінальних справ про хід проваджень, попереджав їх про обшуки, допомагав уникнути кримінальної відповідальності.

      Скандал зрештою зам’яли, а голова НАБУ Артем Ситник і Холодницький заявили, що не мають один до одного претензій. У січні 2019 року ГПУ закрила "акваріумну справу" проти очільника САП через "відсутність події кримінального правопорушення" та "відсутність у діянні складу кримінального правопорушення".

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Новини Києва Новини США Міністерство оборони України Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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