"Фанєрний міністр": що буде з Шойгу після арешту його заступника

Заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов був заарештований та відправлений у СІЗО на два місяці, що поставило під сумнів репутацію Сєргєя Шойгу. Іванова підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, хоча корупція в Росії є звичною частиною путінського режиму.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що версія з корупцією була нібито спеціально створена для ЗМІ. В Росії за такі речі не затримують і не судять, не відправляють в СІЗО і не висувають серйозні обвинувачення, оскільки цими речами займаються всі, хто перебуває при владі.

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Не надто розумний

Політолог припускає, що такі події в Росії схожі на внутрішню боротьбу, коли павуки в банці починають їсти один одного.

З одного боку, це дійсно удар по Сєргєю Шойгу, хоча його вплив після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і так постійно падає. Кілька разів Шойгу взагалі опинявся на дні. З іншого боку, його особливо немає ким замінити, а також він один із небагатьох, кому Владімір Путін довіряє через те, що він не надто розумний, але гарний виконавець,

– сказав Ігор Рейтерович.

Він вважає, що, можливо, знайшлася вже людина, яка відчула в собі силу замінити Шойгу. Або ж почалася боротьба за ресурси, бо весь так званий російський бізнес та олігархи живуть на 90% виключно на військових замовленнях, тобто на всьому, що пов'язане з війною.

Оскільки всі можливості заробляти на Заході були "обрізані", Путін, вочевидь, дав олігархам заробляти в межах країни на військових замовленнях, на яких можна отримувати величезні відкати, красти і просто заробляти, тому що в їхніх підприємств буде робота. І за це будуть іти гроші з бюджету.

Скоріш за все, боротьба за ці фінансові потоки та бажання їх перехопити призвела до того, що Тимур Іванов опинився за ґратами. Далі, можливо, ще потягнуть кілька осіб – і в результаті люди, які відповідають за виконання тих чи інших замовлень, просто зміняться. А гроші, які йшли з бюджету Іванову і всім іншим пов'язаним з ним особам, будуть переорієнтовані на інших,

– додав політолог.

Владіміру Путіну потрібен всередині певний елемент боротьби, щоб тримати всіх в тонусі і перерозподіляти ці потоки. Якщо йому змогли надати документи про державну зраду, яка є нібито ключовою причиною, чому посадили Іванова, Путін, який вірить в різні теорії змов, міг на це повестися і віддати наказ затримати його.

Людина не того калібру

Після 24 лютого 2022 року Сєргєй Шойгу багато втратив в очах Путіна і всіх інших, хто на нього дивився як на гіпотетичного наступника.

Прізвисько "фанєрний міністр" придумали росіяни і запустили це в інформаційний простір, тому що виявилося, що та могутня армія, про яку він розповідав, не настільки могутня, а вміє тільки "м'ясом давити". А коли мова заходить про реальні боєзіткнення, вона залишає бажати кращого.

Своєю масою вона може виконувати певні завдання, вести агресивну війну, але це явно не те, що їм обіцяли. Їм обіцяли, що зранку сніданок, вдень парад в Києві, а ввечері салют з приводу того, що вони вже захопили всю Україну. Фактично, в них салюти кожен день на нафтопереробних заводах виникають і це буде продовжуватися надалі,

– наголосив Рейтерович.

Він додав, що у перспективі закінчитися все може відставкою Шойгу, але навряд чи ця відставка в майбутньому може бути обставлена в негативному контексті.

Скоріше за все, у Кремлі скажуть, що Шойгу йде "на заслуженний отдих", а замість нього призначать іншого. Він людина не того калібру і дуже близька до Путіна, щоб у чомусь його звинувачувати та карати,

– сказав політолог.

Проте він не виключає, що може інший бути сценарій – серцевий напад у Шойгу, після якого він просто не зможе виконувати свої обов'язки. Але ніяка боротьба з корупцією чи покарання відносно нього застосовані не будуть, оскільки він плоть від плоті путінського режиму.

Зараз переслідувати конкретно Сєргєя Шойгу – "стріляти собі в ногу". Карати тих, хто в його оточенні, додатково послаблювати – все це може мати місце, але конкретно знімати його зі скандалом ніхто не буде, хоча рано чи пізно він може позбутися своєї посади і доживатиме в своїх особняках, яких він набудував десятками по всій Росії.

Генерал Іванов за ґратами: що відомо