Заступнику мера Миколаєва обрали запобіжний захід у справі про корупцію

Заступника міського голови Миколаєва запідозрили у розкраданні майже 27 мільйонів гривень. 12 серпня суд обрав йому запобіжний захід.

Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України, мовиться про тримання під вартою 60 днів. Однак чиновник може вийти під заставу у 3,5 мільйона гривень.

Читайте також ВАКС взяв під варту соратницю Труханова, яка фігурує у справі про розкрадання держбюджету

Справа про розкрадання 26,8 мільйона гривень у Миколаєві: фігуранту обрали запобіжний захід

Як повідомили у НАБУ, 12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику міського голови Миколаєва. Цей чоловік – один із підозрюваних у справі про розкрадання 26,8 мільйона гривень з бюджету під час реконструкції Соборної площі у місті.

Суд наказав тримати чиновника під вартою 60 діб, але залишив альтернативу – вихід під заставу у 3,5 мільйона гривень.

Коротко про корупційний скандал у Миколаєві