Звільненому заступнику Резнікова повідомили підозру: через закупівлі неякісної амуніції

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

У ДБР повідомили, що чиновник просував укладання договорів на закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами, а також амуніцію поганої якості.

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Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Усі договори укладалися за повною передплатою,

– йдеться у повідомленні бюро.

За даними ДБР, чиновник не лише знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".

"При цьому він ігнорував звернення командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції", – додали у бюро.

Відтак, колишньому заступнику міністра оборони повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У рамках кримінального провадження ДБР проводяться 17 обшуків за різними адресами, вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами у справі.

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