Заступниця Єрмака Свириденко увійшла до наглядової ради "Нафтогазу"

Заступницю керівника Офісу Президента України Юлію Свириденко обрали до наглядової ради "Нафтогазу". Вона стане представником держави терміном не більше одного року.
Відповідне рішення закріплене розпорядженням Кабінету Міністрів від 31 травня 2021 року.
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Цією ж постановою Кабмін обрав трьох незалежних членів наглядової ради. Ними стали:
- Клер Споттісвуд (Велика Британія),
- Бруно Лескуа (Франція),
- Людо Ван дер Хейдена (Бельгія)
Крім того, разом з Юлією Свириденко представниками держави стали Наталія Бойко і Юлія Ковалів. Як відомо, Свириденко увійшла до наглядової ради "Нафтогазу" замість Роберта Бенша.Більше про цікаві факти з біографії нової членкині "Нафтогазу" – читайте у матеріалі.
Кадрові зміни у "Нафтогазі"
- 28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів "Нафтогазу" та визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.
- Через це звільнили очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.