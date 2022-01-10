Засуджуємо насильство, – МЗС України вперше відреагувало на події в Казахстані

МЗС України засуджує насилля, яке спалахнуло в низці казахських міст, і призвело до десятків жертв. Дипломатичне відомство вимловило співчуття у зв'язку з загибеллю казахів.

Заяву Міністерство закордонних справ опублікувало на своєму сайті. З громадянами Казахстану, наголосили дипломати, українців об'єднують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги.

Тим часом Путін заявив про "майданні технології" в Казахстані й назвав події агресією

Важливо уникнути подальшого насильства, – МЗС України

У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку,

– заявили в МЗС.

У дипвідомстві взяли до уваги те, що на території Казахстану розгорнули іноземні війська. У цих силах домінує російський контингент.

Іноземні війська мають поважати суверенітет Казахстану

В МЗС переконані, що ці військові мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану. Термін їхнього перебування на казахській території має бути чітко задекларований та обмежений.

Українські дипломати продовжать захищати інтереси українців в Казахстані. Передусім мовиться про повернення додому.

В МЗС порадили громадянам України залишатись у місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством.

Актуально У Казахстані під час протестів затримали близько 8 тисяч осіб

Що відомо про українських громадян в Казахстані:

За повідомленням українського МЗС, серед затриманих та постраждалих під час протестів в Казахстані громадян України немає.

З тими українцями, які перебувають на території країни, охопленої протестами, працює українське консульство.

Найбільша проблема з поверненням в Україну виникла в Алмати. Міжнародний аеропорт припинив обслуговувати цивільну авіацію.

9 січня в Україну прибув перший борт з Нур-Султана – з 33 українцями.

Ще два рейси заплановані на 13 та 16 січня.

Дивіться відео про те, як відбувались протести в Казахстані: