"Засвітись у темряві": волонтери продають світловідбивачі, а гроші передають на ЗСУ

Волонтери на Закарпатті продають світловідбивачі, проводять майстеркласи з їхнього виготовлення. Гроші, які вдається на цьому заробити, спрямовують на допомогу ЗСУ.

Про це 24 каналу розповіли волонтери Світлана та Михайло Йоличі. Раніше повідомлялось про те, що в темний час доби пішоходи повинні носити світловідбивні елементи.

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"Засвітись у темряві"

Світлана та Михайло Йоличі зазначили, що вони перейняли цю ініціативу в патрульної поліції Закарпаття. Вона запустила такий флешмоб у фейсбуці, аби людей у темну пору доби було видно на дорозі. Це було десь наприкінці жовтня, але Світлана та Михайло вирішили піти далі й самостійно створювати флікери.

Ми спочатку зробили це для себе, а потім нам запропонували викупити це в нас. Ми зрозуміли, що ми зможемо нести це далі й нести у трохи більше об'ємах. Наші сусіди, знайомі допомагають армії, й ми теж думали, чим ми можемо допомогти. Ми вже багато подарували, багато віддали, а завдяки тим людям, які в нас придбали флікери, ми мали можливість задонатити,

– зауважили волонтери.

Вони додали, що нині вони ходять волонтерити по школах, де проводять для діток майстеркласи. Волонтери своїм прикладом хочуть показати, що не треба багато грошей, не важливий стан, ти завжди можеш допомогти.

Світлана та Михайло Йоличі продають світловідбивачі, а гроші передають на ЗСУ: дивіться відео

Флікери від Йоличів

Світлана та Михайло виготовляють флікери різних форм, але всі з патріотичними мотивами. Є жовтосині елементи прапору, є орнаменти, немов вишивка. Вони могли би робити їх ще більше, але поки відбуваються постійні відключення світла, виготовити більше важко.

"Ми долучались до руху підтримки Закарпатських військових. Ми передавали й до школи, й церковним парафіянам. Десь нас запрошують, а десь ми й самі пропонуємо свої майстеркласи", – наголосили Світлана та Михайло Йоличі.

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