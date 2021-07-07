Затишшя на Донбасі не пов'язане з переговорами, – Казанський

Після активних провокацій Росії на Донбасі, які призводили до загибелі українських військових, нарешті настала тиша. За 6 липня не було чутно пострілів. Однак це не пов'язано з переговорами.

Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. На його думку, наразі переговори не впливають на ситуації на Донбасі.

До теми ОБСЄ не може змусити Росію домовлятися, якщо у неї немає бажання, – Казанський

Затишшя на Донбасі

"Я думаю, що це не пов'язано. Ми маємо 7-річний досвід конфлікту. Ми бачимо, що конфлікт так розвивається", – пояснив він.

Казанський наголосив, що у конфлікті є 2 періоди: загострень і затишшя.

В нас періодично гинуть люди, а потім відбувається затишшя. Це мало корелюється з тим, що відбувається на переговорах,

– запевнив Казанський.

Казанський пояснив затишшя на Донбасі: дивіться відео

Провокації бойовиків на Донбасі: коротко