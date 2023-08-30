Ворог тренується затоплювати свої кораблі, – Братчук про затоплення барж біля Кримського мосту

Окупанти створили загородження біля Кримського мосту із затоплених барж. Та це не допоможе ворогу, оскільки відстань між ними залишається по 200 метрів.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що так росіяни намагаються захиститися.

Дивіться також Кримський міст не в моді: Росія нарощує перекидання військової техніки морем – відео партизанів

"Думаю, для "Малюків" (надводних дронів – 24 Канал), для нашої флотилії, а можливо вже і флоту надводних морських дронів, це не стане перешкодою", – наголосив Братчук.

Чи допоможуть росіянам затоплені пороми захистити Кримський міст: дивіться відео

Багато чого залежить від бойової частини – ваги вибухівки надводного безпілотника. Ба більше, навіть певна частина дронів і може використовуватися саме для того, аби пробити ці загородження.

Речник Української добровольчої армії "Південь" додав, що українські військові також бачать усі виклики та ризики, тож знайдуть можливість й далі завдавати ударів по інфраструктурі ворога.

Ворог тренується затоплювати свої кораблі Чорноморського флоту Росії. У них є історичний досвід. Вони дуже багато говорять про Російську імперію. Пам'ятаємо, як звідти тікав барон Врангель і що він робив з кораблями. Залишив лише кілька, на яких була евакуація,

– розповів Сергій Братчук.

Тож, можливо, цей історичний досвід знову знадобиться окупантам.

Ворог намагається захистити Кримський міст