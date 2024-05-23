Розслідувачі CIT підтвердили затоплення російського ракетного корабля "Циклон" в Криму
Джерело:Conflict Intelligence Team
Розслідувальна група Conflict Intelligence Team підтвердила втрату російським Чорноморським флотом малого ракетного корабля "Циклон".
Корабель був потоплений внаслідок ракетного удару по Севастополю в ніч на 19 травня. Російський флот отримав "Циклон" влітку 2023 року.
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Затоплення корабля
Розслідувачі повідомили, що отримали фотографію з Севастополя, на якій видно щоглу, що стирчить з води. Порівнявши її з довідковими фотографіями, розслідувачі дійшли висновку, що вона належить саме "Циклону".
У матеріалі CIT не повідомляється, які пошкодження зазнав корабель і чи підлягає він відновленню.
21 травня український проєкт "КіберБорошно" виявив на супутникових знімках з порту рятувальний катер проєкту 23370, призначений для виконання підводно-технічних робіт,
– йдеться у матеріалі.
Російський флот очікувано про втрату корабля не повідомляв. Також невідомо, чи перебували на борту члени екіпажу та чи були серед них втрати.
Варто зазначити, що саме фото у CIT не опублікували з міркувань безпеки та зазначили, що в Криму ситуація для опозиційних активістів "особливо складна".
ЗСУ ліквідували ще один ворожий корабель
- У ніч на 19 травня вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках. Росіяни запевняли, що буцімто працювала ППО. У мережі писали про те, що у Севастополі в районі Інженерної бухти було три прильоти в одну точку. Підіймався стовп чорного диму.
- Згодом Генштаб ЗСУ та ВМС повідомили, що вночі українські військові знищили російський морський тральник "Ковровець". Як саме це сталося – там не уточнили.
- Таке судно спеціалізується на пошуку, виявленні та знищенні морських мін. Кораблю, який знищили, цьогоріч мало б виповнитися 50 років.