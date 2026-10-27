Київ вранці після обстрілу скували шалені затори

Уранці 27 жовтня Лівий берег Києва скували масштабні затори через перекриття Південного мосту. У КМДА закликають водіїв ретельно планувати маршрути та використовувати як альтернативу Дарницький міст.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що ускладнення руху охопило ключові магістралі, які ведуть до переправи.

Ситуація із заторами у Києві

Через обмеження проїзду автомобілісти змушені витрачати значно більше часу на дорогу під час ранкової години пік.

Найскладніша ситуація на Лівому березі. Через перекриття Південного мосту затор тягнеться від Харківського масиву.

На Правому березі теж затори, зокрема на проспектах Бандери та Лобановського, Набережно-Рибальській, Жилянській, Виговського та Берестейському проспекті.

У міській адміністрації просять водіїв обирати для перетину Дніпра Дарницький міст, який наразі залишається оптимальним шляхом для виїзду з Лівого берега.

Також пасажирам громадського транспорту радять враховувати можливі затримки та відхилення від звичного графіка.

Декілька днів тому внаслідок російської атаки у столиці вже виникав транспортний колапс.

Цього разу росіяни знову атакували Київ. Вночі балістика вдарила по Південному мосту. Унаслідок цього зазнала також пошкоджень інфраструктура метрополітену, зокрема ділянка між станціями "Дарниця" і "Чернігівська" та виходи зі станції "Лісова".