Затримали агента Росії, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман

Співробітники СБУ затримала коригувальника ракетних обстрілів Одещини та встановила бойовика, який організовував ворожі блокпости на Харківщині

Колаборант коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман.

Важливо Ексгенерал СБУ Наумов міг передавати спецслужбам Росії секретні дані щодо ЧАЕС, – ЗМІ

Спецоперацію із затримання російського агента вдалося організувати завдяки контррозвідникам СБУ.

Атака Дністровського лиману

Російські війська вже неодноразово атакували міст, що веде з Білгород-Дністровського району в бік Одеси. Вперше це сталось 26 квітня. Тоді міст зазнав пошкодження, зокрема постраждала залізнична колія.

Наступного дня, 27 квітня, росіяни вдруге атакували міст. Після цього призупинити його експлуатацію та почали проводити ремонтні роботи. Укрзалізниця обмежила маршрут приміських потягів на напрямку Одеса – Білгород-Дністровський.

2 травня окупанти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман. Обійшлось без постраждалих. 10 травня окупанти вчетверте вгатили по мосту через Дністровський лиман.

Вже 17 травня росіяни знову двічі поцілили в міст. Він пошкоджений настільки, що ремонт потребуватиме багато часу й витрат.

Додамо, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки відкрила понад 13 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних з агресією проти України. Серед нещодавніх:

Слідчі СБУ повідомили про підозру директору з мовлення російського телеканалу Russia today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до ліквідації нашої державності та знищення українців

На Херсонщині викрили підприємця, який організував захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу".

У Донецькій області викрили мешканку Краматорська, яка публічно виправдовувала агресію Росії.

Крім цього, співробітники СБУ повідомили про підозру учаснику незаконних збройних формувань на сході, який організовував блокпости у Харківській області.

Чому окупанти обстрілюють міст

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук пояснював, що міст через Дністровський лиман важливий для російських окупантів.

Він забезпечує логістичний зв'язок між південними районами Одеської області та основною частиною регіону. Тому й росіяни ніяк не можуть дати йому спокій.

До слова, вночі 30 травня жителі Одещини чули звуки вибухів. На Півдні була тривала повітряна тривога. В Офісі Президента теж повідомляли про удар по мосту. Зазначили, що ударна хвиля пошкодила приватні будинки поблизу місця удару.

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