Один із них – відомий: затримали двох коригувальників ударів по Харкову
СБУ затримала двох коригувальників, які наводили удари Росії по Харкову. Один із них – доволі відома людина в місті.
Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, один із чоловіків – активний спортсмен. Якщо вину коригувальників доведуть, то їм загрожує 12 років ув'язнення.
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Також перевіряють причетність цих чоловіків до наведення по Харкову "Шахедів" під час атаки 1 серпня. Тоді зазнала поранень 1 людина. Унаслідок атаки був пошкоджений, зокрема, навчальний заклад. Постраждав швацький цех, де навчалися студенти.
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Як "працювали" коригувальники
За даними Служби безпеки України, коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців Харкова. Вони пересувалися по місту велосипедами й знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військові.
Після того підозрювані відмічали ці локації на гугл-карті та надсилали скриншоти своєму куратору з Росії. Силовики затримали чоловіків "на гарячому", коли вони збирали дані про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.
Нині їм повідомили про підозру. Розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу.
Атака на Харків 1 серпня
- Росіяни вночі 1 серпня атакували Харків дронами-камікадзе. Атака на місто такою кількістю "Шахедів", за словами заступника голови Харківської ОВА Євгена Іванова, відбулася вперше. До цього окупанти переважно обстрілювали Харків ракетами С-300.
- Попередньо відомо, що місто атакували 5 – 7 ударних БпЛА. Українські військові збили частину з них.
- Унаслідок атаки був пошкоджений навчальний корпус та гуртожиток училища. Іванов зауважив, що у гуртожитку не було людей. Також пошкоджено спортивний комплекс. Там зазнав поранення його охоронець. Його шпиталізували.