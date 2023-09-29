Ошукували громадян ЄС: Нацполіція спільно з чеськими колегами затримала "фішингових" шахраїв

Київські правоохоронці спільно з чеськими поліціянтами викрили злочинну організацію, учасники якої ошукали громадян ЄС на десятки мільйонів гривень.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що зловмисники організували фішингові "кол-центри". Трьом організаторам та п'ятьом виконавцям повідомили про підозру в участі в злочинній організації та шахрайстві.

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У межах міжнародного співробітництва українські правоохоронці разом з Національною агенцією по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію затримання учасників злочинної організації,

– ідеться у повідомленні.



Трьом організаторам повідомлено про підозру / Фото Нацполіції

Скільки встигли "заробити" шахраї

За даними слідства, злочинне угруповання діяло на території України з 2021 року. Його учасники використовували "фішинг" та привласнювали кошти з рахунків громадян Чехії, Польщі й інших країн ЄС. Лише з лютого 2023 року організатори з використанням платіжних систем, криптогаманців та незаконних обмінних пунктів отримали прибутків майже на 1 мільйон доларів.

Слідство встановило, що організатори залучили до протиправної діяльності понад 40 людей у різних регіонах України. При цьому кожен із членів організації мав чітко визначений перелік обов'язків: так звані "кодери" створили, оновлювали, підтримували та удосконалювали роботу телеграм-ботів та фішингових ресурсів, а також забезпечували анонімність спільників в інтернеті, надавали консультації щодо маскування злочинної діяльності.



Для масштабування схеми організатори залучили "воркерів" / Фото Нацполіції

Як діяла шахрайська схема

Своїх "жертв" обирали на чеських торговельних інтернет-майданчиках. Так звані "воркери" вели листування з продавцями різноманітних товарів.

А далі, домовившись про умови купівлі-продажу, вони просили своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями, які імітують сторінки онлайн-сервісів для оплати товарів чи послуг. Отримавши від потерпілих дані їх банківських карток, підозрювані здійснювали переказ коштів на підконтрольні організаторам банківські картки.

27 вересня українські правоохоронці спільно з колегами з Чеської Республіки провели 29 одночасних обшуків на території Києва, Дніпропетровської, Кіровоградської, Тернопільської, Полтавської та Чернігівської областей. У результаті вилучили майже 60 ноутбуків, комп'ютерну техніку, десятки мобільних телефонів, 75 тисяч доларів США, банківські та сім-картки, 6 автомобілів та робочі записи.



Одночасно правоохоронці провели 29 обшуків за різними адресами / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникам

Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 та 2 статті 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) і за частиною 4 та 5 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Трьох організаторів та п’ятьох виконавців затримали і повідомили їм про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів,

– повідомили в Нацполіції.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зазначають, що наразі все ще тривають слідчі дії для оголошення підозри іншим учасникам злочинної організації.