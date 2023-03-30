Москва набирає заручників, – Фейгін припустив мету затримання журналіста The Wall Street Journal

У Єкатеринбурзі російська ФСБ затримала журналіста видання The Wall Street Journal громадянина США Евана Гершковича, якого підозрюють у шпигунстві. Ймовірно, таким чином Москва набирає заручників.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив для чого це країні-агресорці і які можуть бути наслідки.

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"Рано говорити про якісь деталі, вони не відомі. Думаю, Москва таким чином набирає заручників як це було колись. Утім, затримання американського журналіста – таке вперше. І американці можуть дуже боляче відповісти. Наприклад, в якості паритету заарештувати якогось російського журналіста", – припустив правозахисник.

Марк Фейгін про затримання американського журналіста: дивитись відео

Навіщо Росії заручники

Марк Фейгін припустив, що таким чином Москва може провести обмін своїх заручників, які є в американських та європейських в’язницях.

"Наприклад, Красіков, який вбив чеченця Хангошвілі і йому дали пожиттєве. Він співробітник КДБ "Вимпел". Москва набирає заручників", – сказав він.

Нагадаємо, 15 грудня 2021 року у Берліні засудили до довічного ув'язнення росіянина Вадима Красікова. Його звинуватили у вбивстві колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

Що буде далі

Якщо б затриманий і справді вів якусь розвідувальну діяльність, то його в першу чергу мали б депортувати з країни, зазначив Фейгін.

"Треба діяти дзеркально. Москва вийде в програші від цієї усієї ситуації. Вони (росіяни – 24 Канал) живуть за беззаконням і вважають, що американці собі такого дозволити не можуть", – відзначив правозахисник.

Утім, обмін може таки відбутися, але на це підуть роки. Тільки слідство Росія може вести до двох років, підкреслює спікер. Це буде глухий кут, з якого дуже складно вибратися.

Програє один, а не двоє. Москва вирішила погратися, як колись СРСР, але змагатися зі США тільки собі гірше робити,

– сказав Марк Фейгін.

Основне про затримання журналіста

Евана Гершковича звинуватили у шпигунській діяльності одного з підприємств ВПК країни-агресорки. Про затримання повідомила ФСБ. Там наголосили, що журналіст збирав дані, які відносяться до державної таємниці, за завданням американської сторони.

Коментував цю справу прессекретар Путіна Пєсков, але без деталей. Утім, відомо, що проти журналіста відкрили кримінальну справу та вже доставили до суду.

The Wall Street Journal відкидають усі звинувачення і вимагають негайного звільнення журналіста.

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