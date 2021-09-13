Затримання бойовика у Празі: у Венедіктової розповіли про естрадицію росіянина

13 вересня 2021 , 17:25
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Джерело:

Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора підтвердили намір екстрадувати бойовика Олександра Франчетті. Напередодні його затримали у Чехії.

У генпрокурорки Ірина Венедіктової звернулись до Міністерства юстиції Чехії ще у серпні 2020 року. Надіслали запит прокуратури АР Криму про видачу громадянина Росії.

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Зазначали, що його розшукували для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у незаконних збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер".

12 вересня Офісу Генпрокурора стало відомо про затримання в Чехії окупанта за запитом України. Тепер же прокуратура підтвердила актуальність запиту про видачу Франчетті.

Що відомо про затримання росіянина

  • В аеропорту Праги 12 вересня чеська поліція затримала Франчетті, причетного до окупації Криму в 2014 році.
  • Арешт бойовика відбувся на основі українського ордера. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що, ймовірно, найближчим часом бойовика передадуть нашій державі.

Хто такий Олександр Франчетті?

Коли Росія окупувала Крим у 2014 році, бойовик очолював розвідувальний підрозділ "Северный Ветер" так званої "Самооборони Севастополя".
Потім він виїхав до Чехії, де став критикувати путінський режим. З 2019 року ним зацікавилися чеські спецслужби, бо він міг становити загрозу державі.
Автор: Ольга Музика