Путін наживає багато ворогів: чому затримання Гіркіна матиме сумні наслідки для диктатора

Відчуваючи загрозу для свого режиму, Владімір Путін почав вдаватися до репресій навіть серед прихильників авторитаризму. Цим він може налаштувати проти себе багато посадовців, які впливають на рішення всередині Росії.

Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що арешт Гіркіна потенційно може поставити під загрозу владу Путіна.

Дивіться також Ефект метелика, – ГУР про потенційний вплив арешту Гіркіна на дестабілізацію ситуації в Росії

Путін наживає собі нових ворогів

Політтехнолог звертає увагу на те, що Путін почав репресії проти "своїх". Це може суттєво змінити баланс сил у Росії.

Репресувати так званих лібералів Путіну було значно простіше, адже за них ніхто "не впишеться". Путін вбив Бориса Нємцова, отруїв і посадив Алєксєя Навального – і нічого не змінилося. Зовсім інша справа – репресії проти полковника ФСБ із великими зв’язками.

"Я впевнений, що в цій структурі є багато людей, яким дуже не сподобалось, що полковник ФСБ потрапив до в’язниці. Навіть, якщо вони вважають Стрєлкова винним у несправедливих наклепах на Путіна", – зазначив Шейтельман.

Російські спецслужбовці переконані, що не можна "садити" їхніх офіцерів, навіть якщо вони провинилися. Імовірно, щось схоже відчував і російський генералітет, коли Кремль відсторонив Івана Попова за критику військового керівництва.

"Якщо ж Путін масштабує свої репресії, це значно збільшить ризики для збереження його влади. Такими діями російський диктатор наживає собі багато ворогів у російській верхівці. Щось подібне робив у минулому столітті Сталін, але для успіху в цьому потрібно вміти керувати ситуацією", – застеріг політтехнолог.

Михайло Шейтельман про арешт Гіркіна: дивіться відео

Арешт Ігоря Гіркіна: що відомо