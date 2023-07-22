Йде робота з нейтралізації нелояльних: хто є безпосереднім замовником арешту Гіркіна

Днями стало відомо про арешт Ігоря Гіркіна у Росії. Ймовірно, все це відбувалося у "аварійному режимі". А куратори терориста вже не мають свого впливу.

Про це 24 Каналу відзначив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він припустив хто міг дати безпосередню вказівку на арешт.

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"Я думаю, раніше керуванням діяльністю Гіркіна займалися не нижче рівня заступника директора ФСБ. Можливо, і сам директор", – додав колишній співробітник СБУ.

"Замовлення Кремля"

Останній час риторика Гіркіна пішла в інший бік, але його можна було "прикрити", вважає Ступак. Утім, тут була безпосередня вказівка Кремля, щоб розібратися з ним.

"При чому дуже жорстко розібратися. До речі, мережею "гуляють" документи, де з Гіркіним треба розбиратися дуже серйозно – терміново і швидко затримати. Йде робота з нейтралізації тих, хто має бодай невеличкий рівень нелояльності", – відзначив він.

Іван Ступак про затримання Ігоря Гіркіна: дивитись відео

Так, майже місяць не видно генерала Суровікіна, який за припущеннями наразі перебуває в одному з московських СІЗО. Натомість Євгєній Пригожин, який організував хоч і невдалий, але все ж похід на Москву, ліквідував російських військових і знищив техніку, вільний.

Це означає, що держава не знає як реагувати. Всі наближені до Кремля кажуть: його ліквідують, намагаючись показати, що їхній дід щось вирішує. Але дід боїться ухвалити рішення,

– наголосив Ступак.

Він припускає, що у Путіна є певний пієтет до Пригожина з негативним відтінком. І той хоче використати його для чогось у майбутньому.

"Пригожин покидьок, але харизматичний. І саме він дав результат на війні. Не російська армія. Так, з безумною кількістю загиблих вагнерівців і знищеної техніки, але він робив. Можливо, Путін хоче зберегти цього Пригожина на майбутнє", – припустив ексспівробітник СБУ.

Затримання Ігоря Гіркіна: останні новини

Гіркіна можуть посадити за грати, оскільки він пішов далі просто критики Кремля. Фактично він грав проти Путіна, намагаючись показати те, що він не підходить на роль президента.

Протистояння між вежами Кремля переходить в активну фазу. Це хороші новини, зазначають в українській розвідці. Важливо, що раніше такі процеси відбувалися приховано, але тепер вони виходять назовні.

Британська розвідка припускає, що затримання Ігоря Гіркіна, ймовірно, підтримують не всі у Росії. Це може розлютити його прихильників серед військкорів та військових.