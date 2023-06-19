Кидався з ножем на копів та благав його застрелити: у Києві затримали неадекватного чоловіка

Столичні поліцейські затримали озброєного нападника, який зухвало поводився та ймовірно перебував у неадекватному стані. Хоча сам правопорушник дав зрозуміти, що він вважає свою поведінку нормальною, і що йому байдуже.

Затримання озброєного чоловіка відбулося вранці у понеділок, 19 червня. Його можуть судити за двома статтями – "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та "Незаконне поводження зі зброєю".

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Як проходило затримання

На відео можна побачити, як чоловік гуляє прямо посеред автомобільної дороги. Він бачить патрульну машину та щось жбурляє у її бік. На наступних кадрах цей правопорушник йде до патрульного та робить провокаційні жести. Нападник тримає у руках ніж, а поряд із ним на асфальті лежить схожий на гранату предмет.

Ролик також містить у собі кадри, зафільмовані з нагрудної камери. На них можна почути, як озброєний чоловік погрожує ножем копам, нецензурно лається, проганяє їх, а потім пропонує їм вистрілити в нього. А співробітники поліції намагаються його заспокоїти та хочуть з'ясувати, що у нього сталося. Коли нападник раптово повертається та йде у бік іншого правоохоронця, його колега знешкоджує правопорушника зі спини та одягає наручники.

Після цього патрульні трохи поспілкувалися з чоловіком до приїзду слідчо-оперативної групи. Він назвав цілком нормальною свою поведінку, сказав, що йому "по барабану" та почав жалітися, мовляв, дарма правоохоронці його не застрелили.

Затримання чоловіка з гранатою та ножем у Києві: відео

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