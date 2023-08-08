Допомагала Росії атакувати Київ: тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв була корегувальницею
Джерело:СБУ
СБУ провела контрдиверсійні заходи у Києві та прифронтових регіонах України. В результаті спецслужби затримали 4 ворожих коригувальників, які згодом отримали реальні тюремні терміни.
Тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв Києва була ворожою інформаторкою. Вона займалася антиукраїнською діяльністю з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.
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Що саме зробила столична тренерка
Спочатку ця зрадниця викладала у прокремлівських телеграм-каналах фотографії позицій ЗСУ на території столиці. Згодом на неї вийшов представник спецслужби країни-агресорки й запропонував співпрацю.
Після цього жінка почала виконувати ворожі завдання. Вона відстежувала місця базування оборонців Києва. Зловмисниця надсилала противнику звіти, в яких також описувала форму одягу та шеврони столичних захисників. А ще вона зливала координати критичної інфраструктури Київщини.
Отриману від неї інформацію Росія використовувала для завдання прицільних повітряних авіаударів по Києву. За допомогу ворогу ця корегувальниця сіла на 8 років.
Що відомо про інших коригувальників
Житель Краматорська отримав 9 років за те, що наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема, іноземної. Працівник місцевого заводу спілкувався з росіянами через закритий чат у популярному месенджері.
Другим коригувальником на Донеччині виявився колишній "беркутівець". Він передавав місця розташування Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка своїй дочці, яка живе в тимчасово окупованому Криму. А ця родичка вже передавала дані представнику російської спецслужби. За це колишній правоохоронець сів на 8 років.
Також 8 років отримав ворожий інформатор з Харкова. Зловмисник корегував ракетні атаки Росії на це місто через своїх знайомих з країни-агресорки. А вони перебували у полі зору російських спецслужб.
Яких ще зрадників викрили наші спецслужби
- Нещодавно у Миколаївській області затримали колишню продавчиню з військової крамниці однієї із військових частин. Жителька Очакова стала ворожою інформаторкою. Вона готувала масовий удар під час візиту Володимира Зеленського на Миколаївщину.
- Не так давно на Полтавщині затримали депутата селищної ради, що належав до оточення одіозного Іллі Киви. Цей зрадник публікував в інтернеті коментарі, які підхоплювали пропагандистські ЗМІ Кремля. А ще зловмисник виявився ворожим корегувальником.
- Раніше співробітники СБУ затримали у Харкові двох чоловіків, які наводили удари Росії по місту. Одним з коригувальників виявився відомий місцевий спортсмен.