Допомагала Росії атакувати Київ: тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв була корегувальницею

СБУ провела контрдиверсійні заходи у Києві та прифронтових регіонах України. В результаті спецслужби затримали 4 ворожих коригувальників, які згодом отримали реальні тюремні терміни.

Тренерка однієї зі шкіл бойових мистецтв Києва була ворожою інформаторкою. Вона займалася антиукраїнською діяльністю з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Читайте також Закликала бомбити Львів: СБУ повідомила про підозру блогерці з Житомирщини

Що саме зробила столична тренерка

Спочатку ця зрадниця викладала у прокремлівських телеграм-каналах фотографії позицій ЗСУ на території столиці. Згодом на неї вийшов представник спецслужби країни-агресорки й запропонував співпрацю.

Після цього жінка почала виконувати ворожі завдання. Вона відстежувала місця базування оборонців Києва. Зловмисниця надсилала противнику звіти, в яких також описувала форму одягу та шеврони столичних захисників. А ще вона зливала координати критичної інфраструктури Київщини.

Отриману від неї інформацію Росія використовувала для завдання прицільних повітряних авіаударів по Києву. За допомогу ворогу ця корегувальниця сіла на 8 років.

Що відомо про інших коригувальників

Житель Краматорська отримав 9 років за те, що наводив російські ракети на маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, зокрема, іноземної. Працівник місцевого заводу спілкувався з росіянами через закритий чат у популярному месенджері.

Другим коригувальником на Донеччині виявився колишній "беркутівець". Він передавав місця розташування Сил оборони в районах міст Гірник та Красногорівка своїй дочці, яка живе в тимчасово окупованому Криму. А ця родичка вже передавала дані представнику російської спецслужби. За це колишній правоохоронець сів на 8 років.

Також 8 років отримав ворожий інформатор з Харкова. Зловмисник корегував ракетні атаки Росії на це місто через своїх знайомих з країни-агресорки. А вони перебували у полі зору російських спецслужб.

Яких ще зрадників викрили наші спецслужби