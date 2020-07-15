Ймовірного автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька затримали 14 липня при отриманні 100 тисяч доларів хабаря. Однак його дружина впевнена – чоловіка підставили, а гроші підкинули за столик кафе, де він сидів. Цю версію нібито підтверджують цікаві деталі, які відбувалися навколо затримання Штанька.

Деталі затримання Штанька від дружини

Дружина Дмитра Штанька – Людмила Белевцова дізналася про його затримання від адвоката і одразу приїхала на місце. Однак в інтерв'ю "Бабелю" вона розповіла, що поспілкуватися з чоловіком їй не дали.

Цікаво Єрмак пропонував чоловікові домовитися, – дружина Штанька про "плівки"

За словами жінки, у день затримання її чоловік зустрічався зі знайомим Ігорем Савченком. Однак Людмила не знає, чим він займається і не розуміє його ролі в тому, що сталося.

"Був дуже цікавий момент: коли вони прийшли в кафе, їх посадили за один столик, але потім офіціанти чомусь пересадили їх за інший, і саме за цим, другим столиком і знайшли гроші. Представники СБУ зʼявилися, коли вони виходили з кафе. Грошей у Діми не було, він взагалі їх не бачив і до рук не брав — він не знав про них. СБУшники повернули їх за столик, сказали, що обшук, і нібито знайшли гроші — це була підстава", – каже Белевцова.

Вона додала, що про ймовірність провокації свідчить і те, що працівники СБУ приїхали в кафе з уже підготовленими протоколами, в яких були переписані усі 100-доларові купюри. Саме з цих купюр складався нібито хабар Штаньку у сумі 100 тисяч доларів.



Затримання Дмитра Штанька на хабарі у 100 тисяч доларів

Окрім того, офіціант закладу розповів, що Дмитро виходив з кафе без грошей. І покласти-сховати їх йому було нікуди. За словами Людмили, чоловік на нозі мав лише маленьку сумку для мотоциклістів з паспортом і документами. Тому великий пакунок грошей туди б не вліз.

Також жінка каже, що знає, хто підставив її чоловіка. Це може бути третя людина, яка була зі Штаньком та Савченком у той день в кафе.

Діму розробляли, рили на людей з його оточення. І людина, яка була третя на зустрічі… Знаю, що працівники СБУ зустрілися з цією третьою людиною і запропонували йому підкласти Дімі гроші. Натомість обіцяли вирішити його проблеми, тобто його шантажували. Чому Діма з ним спілкувався? Діма – юрист, якщо він допомагав йому, зустріч була не про гроші,

– розповіла вона.

На думку Белевцової, саме цей третій чоловік і підкинув гроші за столик.

"Коли я приїхала туди, то питала, де ж цей чоловік. Мені відповіли, що його вже, напевно, немає в країні — він виконав своє завдання і його відпустили. Ця справа повністю замовна і є провокацією. Є свідок, який може це довести, він зараз у небезпеці. У нього є підтвердження, що Дмитро Штанько ніякі гроші брати не збирався", – підсумувала вона.

Хто такий Дмитро Штанько? Ймовірний автор "плівок Єрмака". Засвітив свою особу і розповів про причетність до плівок журналістам Bihus.info. Він переконує, що з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком не знайомий, знає лише його брата – Дениса. На прохання останнього Штанько нібито шукав кандидатів на різні державні посади.

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