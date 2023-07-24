Один з етапів відновлення справедливості, – юрист-аналітик про затримання ексвійськкома Одеси
Державне бюро розслідувань затримало екскерівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Він опинився в центрі скандалу щодо незаконного збагачення й намагався втекти від слідства.
Це 24 Каналу прокоментував юрист-аналітик Андрій Вігірінський. За його словами, тішить, що Борисов все ж таки знайшовся, бо новини про те, що він покинув територію України як мінімум дискредитували органи державної влади.
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Фінальний результат
Для українського суспільства надзвичайно важливо все, що пов'язане з незаконним збагаченням, корупцією й несенням державної/військової служби. Люди обурюються й це емоційне обурення від проявів цинізму потребує швидкої реакції.
Реакцію на дії військовослужбовця українцям пропонували у декілька етапів. Спершу журналістське розслідування, яке викрило ситуацію. Далі була рефлексія на рівні Ради нацбезпеки й оборони з відстороненням військкома.
Цьому ще передували історії, що військкоми поїдуть на фронт. Проте я так розумію, ця історія не знайшла свого втілення в житті,
– сказав юрист-аналітик.
І ось фінальний результат, це, власне кажучи, закономірний процес – реєстрація кримінального провадження й повідомлення про підозру.
"Я ставитися б до схожого характеру новин від ДБР чи Служби безпеки України як до одного з етапів відновлення справедливості, бо кримінальні покарання чи переслідування – це пошук істини в частині або становлення винуватості особи", – зазначив Вігірінський.
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Скандал з військкомом Борисовим: коротко
- На початку літа вийшло розслідування, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів. У 2022 році мати військкома стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро. Крім того, цьогоріч вона придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.
- На скандал з військкомом відреагував президент Володимир Зеленський. Під час засідання Ставки 22 червня він доручив Валерію Залужному звільнити Борисова з посади керівника Одеського ТЦК та СП.
- Борисова, який наживається під час війни, усунули від виконання обов'язків. Тепер обов'язки керівника ТЦК та СП виконує його заступник.
- 22 липня ДБР вручило підозру Євгену Борисову. Максимальний термін, який загрожує одеському військкому – 10 років позбавлення волі.