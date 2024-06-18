"Це неприпустимо": Рада готує листи до ДБР через резонансні затримання військовозобов'язаних

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відреагував на випадки затримання військовозобов'язаних українців. Парламентарі ініціювали листи до Державного бюро розслідувань.

Саме правоохоронці мають розслідувати випадки несанкціонованих затримань військовозобов'язаних громадян представниками ТЦК. Комітет ВР також обговорив низку інших питань стосовно результатів роботи законопроєкту про мобілізацію.

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Комітет Ради звернеться до ДБР через затримання військовозобов'язаних

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 18 червня провів нараду з представниками Міністерства оборони України і Генерального штабу ЗСУ. Одним із питань засідання було питання роботи ТЦК, зокрема, резонансні затримання військовозобовʼязаних.

Комітет готує відповідні листи на ДБР, оскільки такі підходи до мобілізації є неприпустимими,

– наголосили парламентарі.

Одним із центральних питань засідання, як наголосили у Верховній Раді, було питання підготовки законопроєкту щодо демобілізації. А оскільки демобілізація це похідна від мобілізації, то на початку представники комітету заслухали інформацію щодо дієвості закону про мобілізацію.

На засіданні комітету також порушили проблемні питання бронювання, зокрема, працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

"Інженери, технологи, конструктори, які мають унікальні знання і досвід, але через затримку з бронюванням держава їх втрачає. Комітет готує законодавчі зміни для розв'язання цього питання",

– зауважили в українському парламенті.

Голова комітету Олександр Завітневич заявив, що законопроєкт про демобілізацію мають представити не пізніше жовтня поточного року.