Змушував солдат будувати віллу та відкрив магазин: на Львівщині затримали підполковника

У Львівській області викрили заступника командира військової частини. Він вирішив зекономити на послугах робітників й примусово залучив 7 солдатів ЗСУ до ремонтно-будівельних робіт на своєму приватному двоповерховому маєтку.

Співробітники ДБР затримали у Львівській області підполковника, який має посаду заступника командира військової частини. Йому вже повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень.

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Яку схему придумав підполковник

Цей підозрюваний використовував в особистих цілях службове становище. Він створив на території військового містечка підпільний магазин та поставив свою дружину керувати ним. За даними слідства, подружжя продавало солдатам харчові продукти, які вони б мали отримувати безплатно. Адже держава офіційно виділила їх для забезпечення військових.

Також заступник командира змусив підлеглих будувати йому віллу в Яворівському районі Львівської області. Замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки, ці військові працювали на приватному будівництві з середини липня цього року.

В оселі підполковника провели обшук та побачили там його підлеглих під час виконання будівельних робіт. В його маєтку знайшли будівельне обладнання, документацію, мобільні телефоні та чимало готівки. Мовиться про 1 300 євро та 14 600 доларів. Окрім цього правоохоронці виявили чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність підозрюваного. Йому обрали запобіжний захід.

Кадри з місця подій / Фото Офісу Генерального прокурора



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