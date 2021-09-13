Затриманого у Празі російського бойовика невдовзі передадуть Україні, – МЗС

У МЗС України заявили, що завершують всі процедури, необхідні для передачі росіянина Олександра Франчетті українському правосуддю. Напередодні бойовика затримали чеські правоохоронці у Празі.

Над затриманням Франчетті працювали й Україна, й Чехія

Російського бойовика затримали в чеському аеропорту за запитом України. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Прессекретар відомства наголосив, що затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців. Франчетті хочуть притягнути до відповідальності через злочини проти нашої держави, зокрема – участь в російській окупації Криму.

Українська сторона нині працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні,

– заявив Ніколенко.

Зауважимо, у Росії вже відреагували на затримання бойовика. Представник Володимира Путіна у Криму заявив, що Франчетті, мовляв, "викрали". Він пов'язав це з так званою "активізацію антиросійських сил у Східній Європі після проведення саміту Кримської платформи".

За кілька днів до окупації Криму у 2014 році Франчетті створив угруповання "Північний вітер", яке співпрацювало з російськими військово-морськими силами. Коли Кремль встановив свою владу на півострові, бойовик виїхав до Чехії, де перетворився на завзятого критика путінського режиму. У 2019 році ним зацікавилися чеські спецслужби.