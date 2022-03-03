Затримайте публікацію: РНБО вкотре просить не постити фото влучання снарядів

В РНБО вкотре закликали бути обачними та не публікувати фото та відео місця влучання снаряду. Ця нібито дрібниця дозволяє окупантам корегувати прицілювання.

Тому навіть найменш якісне та примітне фото може забрати чиєсь життя. Адже тоді ворог знатиме, куди потрібно навести прицілювання артилерії.

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Не показуйте війну в прямому ефірі

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що не можна робити те, що допомагає загарбникам. А лайки та коменти не варті того, щоб сприяти знищенню нашої землі та народу.

Звертаємося до всіх блогерів, медіа та тих, хто викладає в мережу фото та відео обстрілів українських земель окупантами в прямому ефірі. Не допомагайте ворогу коригувати вогонь,

– наголосили в повідомленні.

Щоб не бути причетним до вбивства українців варто лише бути не надто "оперативним". Адже фото нікому не нашкодять, якщо затримати їхню публікацію хоч на кілька годин.



Застереження до українців / Зображення РНБО

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