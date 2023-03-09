Через масовану атаку Укрзалізниця залучає резервні тепловози: запізнюється низка поїздів

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури низка поїздів курсують з затримкою.

За наявною інформацією, знеструмлено низку ділянок по всій території країни. Тож Укрзалізниця використовує резервні тепловози, щоб поїзди могли продовжити курсувати.

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Поїзди затримуються

Відомо, що з 98 рейсів 10 затримується на понад 1 годину, а ще 5 – на понад 30 хвилин. Такий графік затримки потягів:

№191/192 Краматорськ Одеса +2:51

№7/8 Одеса Харків +2:42

№91/92 Харків Одеса +2:31

№53/54 Одеса Дніпро +2:23

№29/30 Ужгород Київ +1:54

№7/8 Чернівці Київ +1:52

№43/44 Київ Івано-Франківськ +1:38

№95/96 Рахів Київ +1:17

№23/24 Хелм Київ +1:14

№31/32 Перемишль Запоріжжя +1:11

№119/120 Львів Запоріжжя +0:55

№77/78 Одеса Ковель +0:51

№749/750 Київ Відень +0:40

№45/46 Харків Ужгород +0:32

№3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

Загалом затримуються 32 поїзди. Але жодного скасування. Всі вони продовжують рух,

– підкреслив Олександр Перцовський під час телемарафону.

В компанії зазначають, що всі вокзали працюють на висадку – посадку через підземні переходи. Також зазначають, що Фортеці незламності, які забезпечені резервним живленням, упродовж дня готові приймати гостей.

Усіх пасажирів, які через повітряну тривогу спізняться на свої ранкові рейси, ми вже традиційно приймемо на борту наступних рейсів аналогічного напрямку протягом доби за тими ж квитками,

– кажуть у компанії.

Що стосується київської кільцевої електрички, то вона продовжує курсувати чітко за графіком. Зупиняється вона біля трьох важливих вузлів з пересадкою на поїзди далекого сполучення: Київ-Пасажирський, Дарниця та Святошин.