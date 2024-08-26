У Києві через відсутність світла затримується громадський транспорт: які маршрути спізнюються
26 серпня 2024, 19:13Читать новость на русском
Джерело:"Київпастранс"
Ввечері 26 серпня у Києві спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії.
Про це повідомили в "Київпастранс". Там розповіли про затримки у русі трамваїв та тролейбусів.
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Що відомо про затримки у русі трамваїв та тролейбусів у Києві
Спершу близько 17:40 було повідомлено про затримку руху трамваїв за маршрутами номер 14 та 15 по вулиці Дегтярівська. Причина затримки у "Київпастранс" вказали – відсутність електроенергії. Там було організовано рух автобусів.
Згодом у компанії заявили про затримку ще низки маршрутів та тролейбусів. Причина їх затримки є також відсутність напруги.
Який ще транспорт затримується:
- рух трамваїв №№ 1, 2, 3 по вулиці Борщагівська з причини відсутності напруги, вже організовано рух автобусів;
- рух тролейбусів № 41 по вулиці Тулузи з причини відсутності напруги;
- рух тролейбусів №16, 18, 19, 23, 28, 33, 35 по вулиці Іллєнка та вулиці Герцена з причини відсутності напруги;
- рух тролейбусів №№4, 5, 7, 22, 27, 30, 42 на станції метро "Шулявська" з причини відсутності напруги;
- рух тролейбусів №№24, 25, 26, 35, 36 по проспекту Свободи з причини відсутності напруги.
- рух тролейбусів №№3, 9к, 12, 14, 40, 40к по вулиці Саксаганського/вулиці Жилянська з причини відсутності напруги.