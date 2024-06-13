Затримки не мало бути, – конгресмен США відреагував на довге блокування допомоги Україні

В Україну вже почала надходити зброя в межах пакету військової та фінансової допомоги на понад 60 мільярдів доларів від США. Проте це мало б статися набагато раніше. Затримку з прийняття цього рішення спричинили представники Республіканської партії.

До квітня 2024 року тривав період, коли в Палаті представників Конгресу США було невідомо, чи дозволить спікер Майк Джонсон провести голосування щодо виділення фінансової підтримки на обороноздатність України. Конгресмен-демократ Джим Гаймс розповів 24 Каналу, що ситуація, яка склалася сьогодні на українському фронті – це наслідки 6-місячної затримки, яку спричинили Республіканська партія та Палата представників.

Дивіться також Треба бути ще більш агресивним, – конгресмен США про дозвіл бити західною зброєю по Росії

Джим Гаймс пояснив, що зброя на суму 60 мільярдів доларів не може з’явитися в Україні за одну ніч, але хороша новина полягає в тому, що вона вже починає надходити.

Зараз такий період, коли Україна платить велику ціну через затримку в постачанні зброї. Вона вже надходить в Україну і це пришвидшиться, але такої затримки ніколи не повинно було бути. Ви чуєте цифри, що українські артилерійські підрозділи вистрілюють один снаряд на кожні десять, що прилітають від росіян,

– озвучив Гаймс.

Спікер Джонсон відчув на собі тягар історії

Конгресмен-демократ Гаймс вважає, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який раніше відмовлявся виносити на розгляд законопроєкт про допомогу Україні, змінив свою думку через те, що відчував на своїх плечах тягар історії. Гаймс впевнений, що політик усвідомив, що від його рішення буде залежати подальший перебіг подій на полі бою.

Я думаю, що він розумів, що може назавжди залишити на собі клеймо світового лідера, який дозволив Володимиру Путіну перемогти в цій війні з усіма жахливими наслідками, які це могло б спричинити,

– озвучив Гаймс.

Яка ще планується допомога від США