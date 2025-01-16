Є бригади, які укомплектовані на 60-70%, – Зеленський про затримки з постачанням зброї

Володимир Зеленський дав важливе інтерв'ю польським ЗМІ. Він зачепив багато важливих тем, зокрема, постачання зброї нашій армії.

Президент України вказав на затримки із постачанням озброєння Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс Президента.

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Ці процеси залежать від багатьох

За словами Зеленського, є бригади, які укомплектовані зброєю на 60% – 70%.

Щось у процесі, щось йде, а щось ніяк не дійде. Це відбувається. Останній рік є уповільнення багатьох процесів, які залежать від багатьох. Я не хочу звинувачувати когось одного із партнерів або нас, я хочу в цілому сказати,

– наголосив президент.

Водночас він відзначив, що ці процеси були уповільнення через рішення Конгресу, які ухвалювали надто довго. За його словами, це призвело до того, що захищались ми меншою кількість зброї і меншою кількістю людей.

Поте Росія зазнала великих втрат та втратила ініціативу на Харківському напрямку. Також їм не вдалося реалізувати свою операцію із окупації великого українського міста Суми.