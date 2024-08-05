В Укрзалізниці заявили про затримку поїздів унаслідок удару по інфраструктурі Полтавщини
5 серпня 2024, 09:36Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Унаслідок обстрілу інфраструктури у Полтавській області у ніч проти 4 серпня низка поїздів продовжує рух із суттєвим запізненням.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Там наголошують, що намагаються "наздогнати" графік.
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Які поїзди затримуються
Станом на ранок 5 серпня, є чотири відхилення від графіка:
- №104/103 Львів – Краматорськ (+5:10);
- №22/21 Львів – Харків (+5:10);
- №2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35);
- №202/201 Ворохта – Харків (+2:35).
Один рейс повернувся до графіка
Водночас рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу.
Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвезення автобусами по місту, за потреби – можливість ночівлі або пересадки на інші рейси.Довідково. Росіяни здійснили обстріл залізничної інфраструктури в Полтавській області у ніч проти 4 серпня, внаслідок чого виникла затримка поїздів Харківського напрямку.