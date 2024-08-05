В Укрзалізниці заявили про затримку поїздів унаслідок удару по інфраструктурі Полтавщини

Унаслідок обстрілу інфраструктури у Полтавській області у ніч проти 4 серпня низка поїздів продовжує рух із суттєвим запізненням.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. Там наголошують, що намагаються "наздогнати" графік.

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Які поїзди затримуються

Станом на ранок 5 серпня, є чотири відхилення від графіка:

№104/103 Львів – Краматорськ (+5:10);

№22/21 Львів – Харків (+5:10);

№2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35);

№202/201 Ворохта – Харків (+2:35).

Один рейс повернувся до графіка

Водночас рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу.

Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвезення автобусами по місту, за потреби – можливість ночівлі або пересадки на інші рейси.

. Росіяни здійснили обстріл залізничної інфраструктури в Полтавській області у ніч проти 4 серпня, внаслідок чого виникла затримка поїздів Харківського напрямку.