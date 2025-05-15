Затверджено склад делегації Росії для переговорів з Україною у Туреччині

Путін увечері 14 травня затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною. Його серед перемовників немає.

Окрім членів делегації, російський диктатор затвердив так званий склад експертів для переговорів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Склад делегації Росії на переговори у Стамбулі

Зазначається, що розпорядження набирає чинності з дня його підписання – 14 травня.

До складу перемовників від Росії увійшли:

помічник Путіна, голова російського військово-історичного товариства Мединський (глава делегації),

(глава делегації), заступник міністра закордонних справ Росії Галузін (член делегації),

(член делегації), начальник Головного управління Генштабу ЗС Росії Костюков (член делегації),

(член делегації), заступник міністра оборони Росії Фомін (член делегації).

До слова, Мединський (уродженець Черкащини) і Фомін були у складі переговорних делегацій й у 2022 році.

Експертами для переговорів з Україною стали:

перший заступник начальника інформації управління Генштабу ЗС Росії Зорін ,

, заступниця начальника Управління президента Росіїї з державної політики в гуманітарній сфері Подобрєєвська ,

, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Поліщук ,

, заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Шевцов.

Хто буде у складі української делегації

15 травня президент Володимир Зеленський спочатку матиме зустріч із президентом Туреччини Ердоганом.

Разом із ним на переговори вирушить:

глава Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр оборони України Рустем Умєров,

дипломатичний радник президента Ігор Жовква,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Зазначається, що глава МЗС уже перебуває у Туреччині.