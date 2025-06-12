У Росії підірвали майора, що командував захопленням Маріуполя: хто може за цим стояти

Наприкінці травня в Росії було вбито Заура Гурцієва – відставного майора російської армії, який командував штурмом Маріуполя. Він загинув унаслідок вибуху, організованого терористом-смертником, який сам був чинним працівником російської поліції.

Попри брак повної інформації, як заявив 24 Каналу полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, ситуація виглядає як чергова ліквідація ключової фігури російського військового командування – незалежно від того, як це подається в офіційних повідомленнях.

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У Росії вбито ключового фігуранта захоплення Маріуполя

Як зазначив полковник Британії, найбільш вражає сам формат нападу – терорист-смертник. Це може свідчити про внутрішній конфлікт і глибоке невдоволення серед самих росіян, а не про зовнішню диверсію. У будь-якому випадку, це ще один тривожний сигнал для військово-політичної верхівки Кремля.

Ще один "цвях у труну" її військової машини,

– додав він.

Сьогодні жоден із ключових російських командирів не може почуватися в безпеці. Ті, хто брав участь у злочинах проти українського народу, рано чи пізно отримують по заслугах – шляхів для цього дедалі більше. Якщо ж за вбивством Гурцієва справді стоїть російський силовик, то це, на погляд полковника, свідчить про глибоку моральну кризу всередині російської армії.

Цей інцидент також підтверджує те, про що говорилося раніше: російська армія наближається до точки виснаження. Вона поступово втрачає і ресурс, і бойовий дух. Саме тому надзвичайно важливо, щоб Захід не припиняв підтримки України – для того, щоб українські сили змогли витіснити окупантів і вийти на переговори з позиції сили, задля досягнення справедливого та стійкого миру.

Попри все, поки що зарано робити остаточні висновки щодо цього випадку. Проте стає дедалі очевидніше: у російській армії, поліції, інших силових структурах назріває серйозна криза. Зростає і невдоволення серед звичайних громадян, які страждають значно більше, ніж сам Владімір Путін чи його найближче оточення.

Якщо подібна активність продовжиться, то і чутки будуть множитися. Я вважаю, що зараз становище Путіна особливо хитке, більш вразливе, ніж за останні три роки. І будемо сподіватися, що він це усвідомлює,

– зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Що ж до України й Заходу – у Путіна ще є можливість уникнути катастрофи: сісти за стіл переговорів з українським урядом і погодитися на справедливий мирний план.