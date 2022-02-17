Чи завадять Україні вступити до НАТО загарбані Росією території

Російська Федерація протягом тривалого часу висуває різні ультиматуми на адресу міжнародної спільноти. В тому числі – США чи інших країн, які входять у Північноатлантичний альянс, та й загалом всьому НАТО. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Аргументи загарбника

Ці погрози РФ обґрунтовані тим, що вони бачать нібито розширення на Схід Альянсу, що для них нібито є загрозою. Якщо говорити про розширення НАТО на Схід, то є дві країни, які можуть стати частиною НАТО – Україна та Молдова.

До теми НАТО показало зуби Москві на підступах до України

З таким розрахунком і виходить Путін, оскільки у Молдови є проблема з Придністров'ям, а в України – тимчасово окуповані території частин Луганської та Донецької областей. А також окупований півострів Крим, який Російська Федерація, на відміну від ОРДЛО, умовно та ефемерно визнає власною територією, посилаючись на незаконний "референдум". Його провели у 2014 році на території, що вже була окупована російськими бойовиками.

Тобто зараз Путін намагається апелювати до 5 статті НАТО "Про колективну безпеку". У ній йдеться про те, що напад на одного з членів Альянсу передбачає захист усіма країнами, які входять у Північноатлантичний альянс.

Насправді це – одна з маніпуляцій, яку використала Російська Федерація для того, щоб так чи інакше запобігти вступу України до Альянсу або сповільнити цей процес. В ідеалі для Кремля – щоб НАТО взагалі відмовилося приймати нас у свій склад.



Росія заявила, що бачить загрозу в розширенні НАТО на Схід / Фото Getty Images

Прецедент, який лякає Кремль

Проблема полягає в тому, що навіть вступ України в НАТО може здійснюватися з окупованими територіями. Оскільки подібні прецеденти в історії були. Так було з прийняттям Німеччини, де була така територія, як соціалістична німецька держава (НДР). На Заході вона сприймалася як окупована територія. Також є такий історичний приклад, як Греція та Туреччина. Між ними є досі багато територіальних суперечок і претензій. В тому числі вони звинувачують один одного в окупації певних островів і територій.

Це не більше ніж ще один елемент у низці тих погроз, які зараз російська Федерація використовує щодо НАТО в контексті, аби Північноатлантичний альянс пішов на поступки у її вимогах. Ще один елемент, яким російська пропаганда в особі керівника країни намагається маніпулювати в межах своїх геополітичних амбіцій.

Але, як ми можемо бачити, вони приносять сьогодні Росії не стільки користі, скільки навпаки грає проти них.

Ми бачимо, що НАТО наразі лише посилює позиції біля кордонів з Росією, яка брязкає зброєю, як країни Альянсу допомагають Україні у питаннях обороноздатності на фоні можливої загрози вторгнення, яка наростає. Також ми можемо бачити політичну та фінансову підтримку України, чого Росія не очікувала.

Цікаво Чи вдасться Путіну залякати НАТО ультиматумом щодо України

Оптимальний варіант повернення окупованих територій – це, безсумнівно, дипломатичний шлях. Наразі Російська Федерація намагається нагнітати атмосферу довкола питань окупованих територій.

Загалом до цього зараз і намагається апелювати Москва: якщо Україну приймуть в НАТО, то обов'язково, мовляв, почнеться якась велика битва за Крим. Це лише один з елементів інформаційної психологічної спецоперації, пропаганди, яка нібито повинна мати насамперед якийсь психологічний ефект. Насправді вона така ж нікчемна, як і багато інших, які використовувала Росія проти України в контексті вступу нашої країни в Альянс.

Варте уваги – блог Макарука про російських шпигунів у НАТО: дивіться відео