В окупантів дуже погана позиція на Сході: яке основне завдання ворога

Росіяни на Східному напрямку хочуть повернути втрачені позиції, щоб перечекати там осінньо-зимовий період. Проте зараз ворогу не вистачає сил навіть для того, щоб наступати на Сході та водночас утримувати позиції на Півдні України.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Збройні Сили захопили майже всі панівні висоти на Донеччині та Луганщині.

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"Росіянам не вистачає сил та засобів на всю лінію фронту. До того ж їх не вистачало від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 200 тисяч солдатів на 2,5 тисячі кілометрів фронту – курям на сміх. Нині аналогічна картина", – мовив Світан.

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Хочуть виграти час

Один з варіантів ворога – розмазати рівномірним шаром російські війська вздовж 1200 кілометрів фронту та не проводити ніяких наступальних операцій. Проте тоді окупанти навряд чи зможуть втримати напрямки, де ЗСУ почнуть наступати.

Не факт, що росіянам вистачить військ, аби утримати Херсонський напрямок,

– зазначив військовий експерт.

Противник намагається виграти час завдяки погіршенню погодних умов. Зараз основне завдання росіян – виконати рух на Східному напрямку на Донецьких фронтах, щоб вибити Сили оборони з висот й вже на них перечекати осінньо-зимовий період до весни.

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Нині у російських загарбників погана позиція на Луганському й Донецькому напрямках, адже майже всі панівні висоти вздовж лінії фронту зайняті українськими військами. Зокрема, у районі Бахмута, Куп'янська, Авдіївки, Вугледара. Навіть біля Вербового на Роботинському напрямку наші бійці зайняли дві висоти.

"Українські військові, які управляють тактичними діями, бачать карту місцевості й чудово орієнтуються, тому ми рухаємося по висотах на всій лінії фронту. А от у росіян з цим проблеми", – додав Світан.

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