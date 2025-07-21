За пів року частка української зброї має становити до 50%, – Зеленський дав завдання Міноборони

У понеділок, 21 липня, Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Дениса Шмигаля. Для відомства окреслили основні завдання, зокрема, щодо зброї.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента. Йдеться про збільшення частки вітчизняної зброї в Силах оборони.

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Яке завдання отримало Міноборони?

Зеленський вважає "абсолютно реалістичним" доведення частки української зброї в Силах оборони до рівня 50% за наступні 6 місяців. Зокрема, завдяки збільшенню вітчизняного виробництва.

Уже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання,

– наголосив президент.

За 10 днів він очікує доповіді Шмигаля та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей.

Це стосується данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів. "Потрібен чіткий таймінг виконання", – зазначив Зеленський.

Важливо активізувати роботу форматів із партнерами, таких як "Рамштайн", тож 21 липня відбудеться зустріч на рівні міністрів.

Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв, що саме є пріоритетами для партнерів,

– підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.