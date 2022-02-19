Завдання ЄС – стати незалежними від російського газу, – президентка Єврокомісії у Мюнхені

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 19 лютого виступила на Мюнхенський безпековій конференції. Під час дискусії вона підкреслила, що ЄЄ хоче позбутися залежності від газу з Росії.

За словами політикині, Росія може маніпулювати поставками палива та використовувати їх як важіль тиску. Тому Європа вирішила зробити все можливе, щоб позбутися цієї залежності.

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Ми звернулися до наших друзів, які поставляють скраплений газ, зокрема, до США, і це дуже допомогло. Маємо розгалужену систему газопроводів та інтерконекторів, завдяки яким газ можна отримати в будь-якій точці ЄС, а також проводити реверс, в тому числі для України,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона стверджує, що приблизно 24% всієї енергії в ЄС – це газ. Європа імпортує 90% цього газу і 40% із цього імпорту – російський газ.

Залежність від газу з Росії велика

За словами президентки Єврокомісії, країни блоку є досить залежними від російського газу, хоча кожна має індивідуальні потреби. Наприклад, Франція розраховує на ядерну енергію і не така залежна. А от Німеччина та Італія мають більші потреби у російському газі.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що в останні 6 місяців "Газпром" постачає найнижчий можливий рівень газу, який вони мають постачати за контрактами.

Їхні контракти називають "плати або поставляй" і вони часто обирають "плати". І тому у наших сховищах накопичення газу на найнижчому рівні за 10 років. При цьому ціни на газ зросли до небес і тому це дуже дивна поведінка від компанії, яка мала б прагнути до максимальних поставок,

– сказала вона.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що окрім альтернативних шляхів постачання газу, ЄС вкладає значні кошти в альтернативні джерела енергії.

Що відомо про конференцію у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого полетить у Мюнхен на конференцію безпеки. Також проведе там заплановані переговори. Мюнхенська конференція присвячена саме агресії Росії проти України.

Главі Кремля Володимиру Путіну також пропонували приїхати і виступити на конференції, проте він відмовився.

При цьому Зеленський має зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Президент планує 19 лютого одразу ж повернутися до України.

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