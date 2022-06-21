Завдяки тактичним рухам українська армія посилює захист на Луганщині, – Зеленський
21 червня 2022 , 23:04Читать новость на русском
Росіяни продовжують здійснювати масштабний наступ на Луганщину. Ворог кидає в бій дуже великі сили, але здійснити такого бажаного прориву не може.
Російські окупанти продовжують масштабний наступ на Донбас. Ворог хоче будь-що прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
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Ситуація на Луганщині
Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців на 118 день війни. З-поміж іншого він розповів про ситуацію на найгарячішій ділянці бойових дій.