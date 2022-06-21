Завдяки тактичним рухам українська армія посилює захист на Луганщині, – Зеленський

Росіяни продовжують здійснювати масштабний наступ на Луганщину. Ворог кидає в бій дуже великі сили, але здійснити такого бажаного прориву не може.

Російські окупанти продовжують масштабний наступ на Донбас. Ворог хоче будь-що прорвати оборону ЗСУ та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Читайте також У МЗС Франції підтвердили, що ЄС досягнув консенсусу щодо кандидатського статусу України

Ситуація на Луганщині

Президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців на 118 день війни. З-поміж іншого він розповів про ситуацію на найгарячішій ділянці бойових дій.