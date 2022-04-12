Медведчука затримали – завдяки зусиллям СБУ

Кума Путіна Віктора Медведчука затримали. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабної війни та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям співробітників СБУ його вдалося знайти та затримати.

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Для затримання СБУ провели спецоперацію

Володимир Зеленський повідомив, що Медведчука затримали завдяки вдалій спецоперації СБУ. Деталі глава держави пообіцяв згодом.

Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом,

– заявив президент.



Ось так зараз виглядає Медведчук / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Також президент Володимир Зеленський не забув, що сьогодні відзначають День космонавтики й принагідно привітав усіх.



Зеленський привітав усіх з днем космонавтики / Скриншот

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді в так званій "вугільній справі" та у фінансуванні тероризму. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який кілька разів продовжували.

Однак, коли Росія почала повномасштабну війну проти України, кум Путіна втік.

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